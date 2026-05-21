初球先頭打者アーチと5回無失点の快投で今季4勝目を挙げたドジャース・大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。今季8号の先頭打者アーチを放つと、直後にMLB公式インスタグラムは映像とともに“1枚の画像”をアップした。この投稿には海外ファンから「史上最高」「ショウヘイ！」と称賛の声が殺到した。初回の第1打席、相手先発のバスケス初球を捉え、打球速度111.3マ