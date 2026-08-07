最新の国内・Jリーグニュース
-
「国立は素晴らしいけど、都内でもサッカースタジアムでさらに…」J最多６万人超が来場、大熱狂の開幕戦後に森保監督が明かした思い
Jリーグ最多の6万3960人が来場し国立競技場は大いに盛り上がったという
サッカーダイジェストWeb
-
挨拶代わりの劇的決勝弾!植中朝日「ヒーロー貰っちゃいました」南野遥海の“恩返し”に発奮
FW植中朝日が後半41分に決勝ヘッドを叩き込み、試合を決定づけた
ゲキサカ
-
G大阪vs浦和 試合記録
【J1第1節】(パナスタ)G大阪 4-3(前半2-1)浦和<得点者>[G]イッ…
ゲキサカ
-
新たなJリーグ開幕戦に約6万4000人来場…壮絶展開を視察した森保一監督「魂を感じる試合だった」
開幕戦で鹿島アントラーズが後半ATに2ゴールを決め3対4で逆転勝利した
SOCCER KING
-
森保監督が16歳三井寺眞らの活躍を視察し「非常に心強い」と語る
横浜FMのMF三井寺眞が16歳4カ月でJ1史上最年少スタメン出場を果たし先制ゴール
SOCCER KING
-
横浜FMvs鹿島 試合記録
【J1第1節】(MUFG国立)横浜FM 3-4(前半2-1)鹿島<得点者>[横]三…
ゲキサカ
-
衝撃初弾プロデビューの16歳FW三井寺眞に森保監督「得点も決める、演出もする、素晴らしい活躍」
16歳4か月の三井寺は史上最年少スタメンでプロ初ゴールを含む3得点に関与
ゲキサカ
-
J1史上最多入場者数!! 横浜FM対鹿島とG大阪対浦和で計14ゴール!! Jリーグはド派手な新シーズン開幕に
横浜FM対鹿島と、G大阪対浦和の2試合がいずれも4-3の乱打戦となった
ゲキサカ
-
G大阪が合計7発の乱打戦を制す！ 植中朝日が値千金の決勝弾…浦和は10人で善戦も惜敗
浦和は10人となる苦境の中、一時逆転するも激しい打ち合いとなった
SOCCER KING
-
横浜FM16歳FW三井寺眞が衝撃初弾デビューも…猛反撃の王者鹿島が後半ATに大逆転!! 満員国立で劇的4-3白星発進
横浜FMの16歳FW三井寺眞がプロ初ゴールを含む3点に絡む活躍をみせた
ゲキサカ
-
王者・鹿島が劇的逆転勝利！ 90+9分からチャヴリッチ2発…横浜FMとの“伝統の一戦”制す
3点リードを許した鹿島がアディショナルタイムに逆転勝利を収めた
SOCCER KING
-
99分に同点！102分に逆転！鹿島が脅威の粘りで４−３白星発進！横浜FMの16歳・三井寺眞は“怪物デビュー”。J最多６万3960人来場の大激戦
横浜FM・三井寺眞がJ1歴代2位の若さで得点するなど活躍を見せたが
サッカーダイジェストWeb
-
0-1→2-1→2-3→4-3!!前半の退場者や恩返し弾など見所満載開幕戦、植中復活決勝弾のG大阪が浦和を撃破
浦和はサヴィオが前半22分に退場となり数的不利を強いられた展開に
ゲキサカ
-
逆転、逆転、また逆転…開幕戦は壮絶な撃ち合い！ G大阪が１人少ない浦和との乱打戦を４−３で制す！
退場者が出た浦和が2度リードするも、G大阪が2度逆転し4−3で制した
サッカーダイジェストWeb
-
「まじ何者？」「上手すぎる…」横浜FMの16歳超逸材が開幕Jデビュー戦で魅せた“衝撃プレー”にSNS騒然！「すごい才能」「４年後のW杯全然あり得るだろ」
開始7分に先制ゴールを決め、植田直通の頭上を抜く絶妙なトラップも披露した
サッカーダイジェストWeb
-
山形が新加入選手の交通事故を報告…双方に怪我はなし
山形市内で乗用車を運転中、自転車と接触する事故があったという
ゲキサカ
-
J1今季開幕弾は16歳の新星！横浜FM三井寺眞、16歳4カ月5日でJ1史上最年少開幕スタメン
前半7分に近藤友喜の折り返しを三井寺が押し込み先制点を挙げた
theWORLD（ザ・ワールド）
-
Jリーグは中継テロップも刷新!! ゴール時は特別アニメーション「プレミアリーグみたい」「見やすくなった気がする」
得点時にチームカラーとエンブレムを表示する専用アニメーションが新たに採用
ゲキサカ
-
16歳MF三井寺眞が衝撃プロデビュー!! J1史上最年少開幕スタメンで王者鹿島から開幕弾
前半7分に右サイドからのクロスに走り込みワンタッチでプロ初ゴールを決めた
ゲキサカ
-
浦和のサヴィオが開幕戦22分に退場、先制直後に数的不利を強いられる
浦和の10番M・サヴィオが安部柊斗を突き飛ばし、2枚目の警告で退場となった
サッカーダイジェストWeb