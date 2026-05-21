記者会見でラウル・カストロ氏の起訴を発表するブランチ米司法長官代行＝20日、マイアミのフリーダムタワー/Chandan Khanna/AFP/Getty Images（CNN）米政府は20日、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長を、米国人殺害の共謀、航空機の破壊、および殺人の罪で起訴した。この起訴は、米人道支援団体「ブラザーズ・トゥー・ザ・レスキュー」が所有する民間機2機が1996年に撃墜された事件に端を発する。当時キューバの国防相だ