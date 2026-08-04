最新のIT総合ニュース
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Netflixの「ガス人間」で、監督の片山慎三が伝えたかったこと
伝説的な特撮映画をオリジナルストーリーのドラマにリブートしたNetfl…
WIRED.jp
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婚活女性が見ている「男性のプロフィール写真」の“5つのポイント”…会う前から選ばれる男性の共通点
―［恋愛コーチ・関口美奈子］― YouTubeで日々、恋愛心理を中心と…
日刊SPA!
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オウルテックが日常に寄り添うチャージング製品の新ブランド「Soft」を発表
日常に寄り添うデザインコンセプトで、ケーブルや充電器など6製品をラインアップ
ガジェット通信
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無料ランチと引き換えに、ロボット用学習データを提供した
ロボット用学習データを集めるスタートアップが、撮影への協力と引き…
WIRED.jp
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AIはどれほど日常に浸透しているのか？ 欧州で開示義務が始まり、その実態が見えてくる
EUでは、AIシステムとやりとりしていることや、AIが生成・加工したコ…
WIRED.jp
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睡眠学習は本当にできる──ただし、弊害の可能性も
最新の研究を信じるなら、人は夢を見ているときでさえコミュニケーシ…
WIRED.jp
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フィジカルAIは「物理空間の創造」を書き換える｜オートデスクCEO来日インタビュー
フィジカルAIの登場によってデジタルと物理世界の境界が溶けはじめて…
WIRED.jp
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年収2000万円でも苦戦…婚活で「デキる男」が女性に敬遠される意外な理由
―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につ…
日刊SPA!
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OpenAIとAnthropicの“2強支配”にAI業界で危機感
OpenAIとAnthropicの急成長を巡り、AI業界で安全性と市場支配への懸念…
WIRED.jp
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中国製EVをめぐる言説はどこまでが本当なのか？
中国製EVは、すでに液晶パネルで埋め尽くされた車内に、いまやAIが完…
WIRED.jp
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SNSで話題のアライグマ「ジモシー」、人気が招くリスクに専門家が警鐘
背骨が曲がり、短い尻尾をもつアライグマ「ジモシー」は、都市環境に…
WIRED.jp
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【特集】 AI
人類がAIとの共存、そしてさらなる繁栄を本気で望むのならば、そのた…
WIRED.jp
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ようこそ、AIの庭へ──特集「The Garden of AI」に寄せて、編集長から読者のみなさんへ
『WIRED』日本版初となるAI特集がデジタルエディションとして公開され…
WIRED.jp
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“知性の生態系”を耕すために──ジェームズ・ブライドルが語る、AIと自然と人間の美しい関係
タコ、粘菌、ネアンデルタール人、そしてAI── 著書『Ways of Being…
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完全自動運転の実現、それは最終ゴールではない：チューリング──フィジカルAIの実現に挑む7つの企業
高度な人工知能（AI）とロボティクスが融合することで、現実世界を認…
WIRED.jp
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人と人、国家と国家をつなぐ「コネクティブAI」の可能性──PKSHA Technology 上野山勝也
2012年にPKSHA Technologyを創業し、“LLM以前”からその最前線で技術…
WIRED.jp
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AIエージェントとは？ 基本から導入の利点まで徹底解説
生成AIが「質問に答える」道具なら、AIエージェントは「自分で動く」…
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いまだ長引くMac miniの品薄、AI需要とメモリー不足が背景に
ローカルAIの処理用途などで需要が急増したMac miniは、数カ月が経っ…
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中国のオープンウェイトAIがシリコンバレーの戦略を揺るがす
AnthropicやOpenAIのフロンティアモデルへのアクセス規制が強まるなか…
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VRの「向こう側」にいるのは、もう人間だけじゃない──稲見昌彦 × 笠島久嗣ダイアローグ
究極のひみつ道具「もしもボックス」は、「生成VR」としてもうすぐ実…
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