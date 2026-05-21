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宇野昌磨と本田真凜が密着ショットで発表予告「明日が待ち遠しい」の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 交際を公言している宇野昌磨本田真凜が21日、Instagramを更新した
  • 密着ショットを公開し、22日に何か発表があることを匂わせる文章を投稿
  • これには「明日が待ち遠しい」「ドキドキワクワク」などの声があがっている
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