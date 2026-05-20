19日、中国上海の日本料理店で日本人2人を含む3人が切りつけられた事件で、店に居合わせた日本人がNNNに当時の状況を証言しました。店に居合わせた日本人「生まれてから一番恐怖が強かった」この男性は19日、上海の日本料理店で起きた切りつけ事件の現場に居合わせました。当時、同僚と個室で昼食をとっていたところ、大きな物音がし、事件に気付いたといいます。店に居合わせた日本人「犯人が扉のすぐ目の前にとどまり、出られ