最新のテニスニュース
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錦織圭とダブルスを組んだ内山靖崇、その言葉と表情に迷いが消えた
錦織の「俺が何とかする」という言葉が内山氏の迷いを払い試合を制した
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「錦織二世」と呼ばれた後輩・内山靖崇が練習を見て驚愕 「フォアハンドのスイングスピードがもう、速すぎて......」
IMGアカデミーで錦織のスイングスピードを見て「常識外」と驚いたそう
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錦織圭のIMGアカデミー同期が「圭は、自分たちとは違ってきた」と思った瞬間 急速に結果を残すようになっていった
錦織が急速に結果を出し始め、自分たちとは違うと感じたと富田氏は語る
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錦織圭とIMGアカデミーで切磋琢磨した同期・富田玄輝の本音 「どんどん強くなるなと感じていました」
錦織圭という奇跡【第35回】富田玄輝の視点（１）◆01松岡修造の視点…
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「錦織圭は体が強いほうではない」は本当か？ 元専属トレーナーは「世界で４番目に強い選手だった」と断言
打つコースが読めない手首の感覚こそが錦織最大の強みだと中尾氏は語る
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錦織圭を襲った手首のケガ 全盛期を支えたトレーナーは「いつかこのような事態が起きるのでは」と危惧していた
2017年の手首負傷はサーブフォームに起因するとみられ中尾氏は危惧していたという
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錦織圭の専属トレーナーが語る、全米OP準優勝の舞台裏「余った栄養補給ゼリーを必ず持ち帰って」
錦織圭という奇跡【第32回】中尾公一の視点（２）◆01松岡修造の視点…
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錦織圭を陰で支えた名トレーナーの証言「当時は体が後傾していた」 ひざの痛みを解消し、全米OP準優勝に貢献
錦織圭という奇跡【第31回】中尾公一の視点（１）◆01松岡修造の視点…
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錦織圭の引退に「盟友」からのメッセージ 「テニスがしたい。ドロップショットにだけは反応できると思います」
錦織圭という奇跡【第30回】喜多文明の視点（４）◆01松岡修造の視点…
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18歳の錦織圭「世界4位」フェレール撃破の衝撃 「グランドスラムでトップ5の選手に勝つとか、ありえない」
錦織圭という奇跡【第29回】喜多文明の視点（３）◆01松岡修造の視点…
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錦織圭と過ごした壮絶な2年間 逃げ出したい厳しいトレーニングでも「帰りたいという言葉は一切、聞かなかった」
錦織圭という奇跡【第28回】喜多文明の視点（２）◆01松岡修造の視点…
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錦織圭と出会って26年 IMGアカデミーの同期・喜多文明は「当時はまったく負ける気がしなかった」
錦織圭という奇跡【第27回】喜多文明の視点（１）◆01松岡修造の視点…
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錦織圭は伊藤竜馬のうつ病を察して「大丈夫？」 引退を伝えた時にも聞いた心優しい言葉
錦織圭という奇跡【第26回】伊藤竜馬の視点（４）◆01松岡修造の視点…
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錦織圭の練習を見て伊藤竜馬が気づいたこと 「同じメニューを繰り返しやることは少なかった」
錦織圭という奇跡【第25回】伊藤竜馬の視点（３）◆01松岡修造の視点…
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錦織圭に「まじ強い」と言われてちょっと興奮した伊藤竜馬 「嫉妬とか一切なく」純粋に尊敬していた
錦織圭という奇跡【第24回】伊藤竜馬の視点（２）◆01松岡修造の視点…
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小５の錦織圭を見て「なんや、この子!?」の衝撃 １歳上の伊藤竜馬は「彼なら世界一になれるかも」
錦織圭という奇跡【第23回】伊藤竜馬の視点（１）◆01松岡修造の視点…
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「錦織圭引退」の誤報はなぜ生まれたのか 現地ジャーナリストが大会主催者に取材して見えた騒動の舞台裏
2026年4月、テニス界に激震が走った。「錦織圭がサラソタ・オープン…
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錦織圭に引退を伝えたら「うそだーー」 土居美咲は「一番好きな選手。ずっとずっと応援しています」
錦織圭という奇跡【第22回】土居美咲の視点（３）◆松岡修造の視点（…
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「錦織圭という奇跡」女子テニス・土居美咲が錦織圭に助言を求めた訳
錦織圭という奇跡【第21回】土居美咲の視点（２）◆松岡修造の視点（…
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錦織圭からもらった「LINEメッセージ」に感激 土居美咲「思わずスクショしちゃいました」
錦織圭という奇跡【第20回】土居美咲の視点（１）◆松岡修造の視点（…
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