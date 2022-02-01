最新のテニスニュース

¥Æ¥Ë¥¹
-
×Å¿ã¡¢¥Ð¥Ã¥ÏIOC²ñÄ¹¤È¥¹¥¡¼½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ò´ÑÀï
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÁ°Éû¼óÁê¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¸å°ì»þ¹Ô¡Ä
AFPBB News
-
WTA¡¢¿·¤¿¤Ëµ¿ÏÇÈÝÄê¤·¤¿×Å¿ã¤ÎÌµ»ö¤ò¡Ö·üÇ°¡×
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃæ¹ñ¤Î¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡¢×Å¿ã¡ÊPeng Shuai¡Ë¤¬Êì¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¹â´±¡Ä
AFPBB News
-
¥Æ¥Ë¥¹¡¦×Å¿ã¤¬Ê©»æ¤ÇÆÍÁ³¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¡¡Ä¥»á¤ÎÀÅªË½¹Ô¤â´°Á´ÈÝÄê¡Ö¶¯°ú¤ÊËë°ú¤¤«¡×¤È²²Â¬¸Æ¤Ö¡¡
Ãæ¹ñ¤ÎÄ¥¹âÎïÁ°Éû¼óÁê¤Ë¤è¤ëÀÅªË½¹Ô¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¥Æ¥Ë¥¹½÷»Ò¤Î×Å¿ã¤¬¡Ä
Åì¥¹¥ÝWeb
-
¥Ê¥À¥ë¤ÎÊì¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¥Þ¥É¥ê¡¼¥É£Ï£Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Îà¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¿ä¤·á¤ÇÇÈÌæ¹¤¬¤ë
¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥À¥ë¡Ê£³£µ¡á¥¹¥Ú¡Ä
Åì¥¹¥ÝWeb
-
¥Þ¥ì¡¼¡¢Á´Ê©OP´Þ¤à¥¯¥ì¡¼¥·¡¼¥º¥ó·ç¾ì ¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤ËÀìÇ°
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¢»ÍÂçÂç²ñ¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ËÄÌ»»3¾¡¤ò¸Ø¤ë¡Ä
AFPBB News
-
¥Ð¥Ö¥ê¥¯¤¬¥º¥Ù¥ì¥Õ·âÇË¡¢ATP¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡ Æî¥Õ¥é¥ó¥¹OP
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊOpen Sud de France¡Ä
AFPBB News
-
×Å¿ã¤¬ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇIOC¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¡¢¸½Ìò°úÂà¤âÉ½ÌÀ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¡Ê¹¹¿·¡Ë½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î×Å¿ã¡ÊPeng Shuai¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¸½ºß¡Ä
AFPBB News
-
¥Ç¥ë¥Ý¥È¥í¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óOP½Ð¾ì¤Ï¡Ö¤ªÊÌ¤ì¡× Âç²ñ¸å¤Ë°úÂà¤«
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¢¸µÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊUS Open Tennis Champions¡Ä
AFPBB News
-
¥ï¥¯¥Á¥óÌ¤ÀÜ¼ï¤Ê¤é¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Îà¿ÊÂàÌäÂêá¤¬Éâ¾å¤« ¸µÀ¤³¦£±°Ì¤Î¥â¥ä»á¤¬»ØÅ¦
ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥â¥ä»á¡Ê£´£µ¡á¥Õ¥é¥ó¡Ä
Åì¥¹¥ÝWeb
-
¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡¢¥Ê¥À¥ë¤¬¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¦¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ø ¥À¥Ö¥ë¥¹ºÆ·ëÀ®¤«
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¤½£¥Á¡¼¥à¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¡¼¥à¡Ä
AFPBB News
-
¤±¤¬Ä¹°ú¤¯¥Æ¥£¥¨¥à¡¢Éüµ¢ÌÜÉ¸¤Ï3·î¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¦¥§¥ë¥º
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡ÊUS Open Tennis Championships¡Ë¤Î¡Ä
AFPBB News
-
¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡¢¡Ö7Æü¤«¤é10Æü°ÊÆâ¡×¤ËÁ´¹ë¤Ç¤ÎÁûÆ°ÀâÌÀ¤Ø
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ä
AFPBB News
-
¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬Á´¹ëÄÉÊü¤Î¿¿Áê¹ðÇò¤Ø¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡×
ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê£³£´¡á¥»¥ë¡Ä
Åì¥¹¥ÝWeb
-
×Å¿ãÌäÂê¡¢IOC¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬Ë¾¤á¤Ð¡×Ä´ºº»Ù±ç ¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î×Å¿ã¡ÊPeng Shuai¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤¬Á°Éû¼óÁê¤«¤éÀ¡Ä
AFPBB News
-
¥¸¥ç¥³¤Î¥³¥í¥Ê¸¡ºº¤ÏÀµÅö ¥»¥ë¥Ó¥¢¸¡»¡¡¢µ¿ÏÇÊóÆ»¼õ¤±È¯É½
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊNovak Djokovic¡¢¥»¡Ä
AFPBB News
-
ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥Ê¥À¥ë¡¢GSºÇÂ¿21¾¡¤â¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×Á´¹ëÀ©ÇÆ¤ÇËþÂ¤»¤º
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡ÊAustralian Open Tennis Tournamen¡Ä
AFPBB News
-
¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤¬Éüµ¢¤Ë°ÕÍß ¿ÊÂà¤Ï¡Ö4·î¤«5·î¤ËÊ¬¤«¤ë¡×
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡ÊRoger Federer¡¢¥¹¡Ä
AFPBB News
-
¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò·è°Õ¡©¥Ê¥À¥ë¤ÎÁ´¹ëÀ©ÇÆ¤ËÈ¯Ê³¤«
¥Ê¥À¥ë¤¬ÄÌ»»21ÅÙÌÜ¤Î4ÂçÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ËÈ¯Ê³¤·¤¿¤È¤¤¤¦
Åì¥¹¥ÝWeb
-
¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥ÁÌäÂê¤Ë±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âà»²Àïá¡Ö¥Ó¥¶¤Îº®Íð¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡Íø¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤òµñÈÝ¤·¤ÆÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·ç¾ì¤·¡Ä
Åì¥¹¥ÝWeb
-
GS21¾¡Ã£À®¤Î¥Ê¥À¥ë¡¢ÃË»Ò»Ë¾åºÇ¶¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Ûº£Ç¯¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡ÊAustralian Open Tennis Tou¡Ä
AFPBB News