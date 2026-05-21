偽造ナンバープレートをトラックにつけ、走らせた疑いで運送会社の代表が逮捕されました。峯岸伸一容疑者（69）は4月、トラックに偽造したナンバープレートを取り付け、高速道路を走らせた疑いが持たれています。峯岸容疑者は行政処分を受け、提出を命じられたトラックのナンバープレートをカラーコピーしたうえで、数字部分の凹凸を再現し、そのコピーした紙を保護するための加工を施して偽造プレートを作成したとみられます。峯