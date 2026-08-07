最新のガジェットニュース
-
神秘の森で授かった我が子は“何かがおかしい”『ナイトボーン -夜哭-』本編映像解禁 母の絶叫顔うちわが全国の劇場に［ホラー通信］
『ハッチング -孵化-』のハンナ・ベルイホルム監督最新作、新婚夫婦が…
ガジェット通信
-
『グレムリン』ジョー・ダンテ監督＆主演ザック・ギャリガンが「東京ホラー特区!!2026」で来日 ギズモとの撮影会も［ホラー通信］
『グレムリン』のジョー・ダンテ監督とザック・ギャリガンが来日し
ガジェット通信
-
GREEN×EXPO 2027 公式ライセンス商品！初の「トゥンクトゥンク」公式LINEスタンプ、販売開始
マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のLINEスタンプを8月5日に発売
ITライフハック
-
「5.1ch」「7.1ch」「Dolby Atmos」「DTS:X」は何が違う？サラウンド音響の種類と仕組みとは
Dolby AtmosとDTS:Xは音をオブジェクトとして三次元空間に配置する規格で
GIGAZINE（ギガジン）
-
「ペイディあと払いプランApple専用」を利用したiPhone購入者 9割以上が「次回も使いたい」
利用者の90％が「今後もまた利用したい」と回答し、高い満足度を示した
BCN＋R
-
夏休みの旅行前に確認したい スマホのギガ、本当に足りていますか？
地図アプリやSNS投稿が重なり、月の途中で速度制限がかかるケースも多い
BCN＋R
-
民間伝承ホラー『スターヴ・エイカー 召喚』の日本版予告と場面写真が公開
息子を失った夫婦が土地の伝承に引き寄せられる民間伝承ホラーで2026年9月11日公開
マイナビニュース
-
Galaxy S26がPixel 10aを逆転、26年7月に売れたAndroidスマートフォンTOP10
SAMSUNG「Galaxy S26」が2ランクアップし初の首位を獲得したとのこと
BCN＋R
-
知って納得、ケータイ業界の″なぜ″ 第226回 「ahamo」が40GBに、中容量帯のキャンペーン競争激化の背景に携帯各社の“迷い”あり
NTTドコモはahamo40GB増量を検証目的と説明し各社の狙いは必ずしも一致しない
マイナビニュース
-
窓辺の小石 第277回 RPL Affair
RPL言語を搭載し単位換算や数式処理など高度な機能を持つ電卓だった
マイナビニュース
-
防犯対策の強化に、4Kデュアルレンズ搭載セキュリティーカメラ「Tapo C675D KIT」「Tapo C575D」
広角と望遠を組み合わせ1台で広範囲と細部を同時に監視できるとのこと
BCN＋R
-
「フロンティアAI」時代に企業が備えるべきことは？ アクロニス・ジャパンが解説
AIは攻撃と防御の両方を加速させる技術であり、脅威そのものではないと位置づける
BCN＋R
-
対象商品の購入で最大6700ポイントを進呈、ノジマ創業67周年「大創業祭」開催
対象商品の購入でノジマモバイル会員に最大6700ポイントを進呈するほか
BCN＋R
-
驚異のワンカット90分『エルミタージュ幻想 デジタル・リマスター版』の1週間限定上映が決定
90分間ワンカット撮影でエルミタージュ美術館内のロシア300年史を描いた作品で
マイナビニュース
-
香港映画『逆流の男たち』の″暑中お見舞い″ティザービジュアルが公開
中年男性4人がボートレースに挑む姿を描いた笑いと感動の青春映画で、
マイナビニュース
-
Nintendo Switch 2販売台数が前年同期比200万台減の382万台、任天堂の第1四半期の売上高は前年同期比10％減
Switch 2の販売台数は382万台と前年同期比で約3割減となったとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
-
「MBTI診断絶対Eだろうなぁ」ピーター・パーカーの人間らしい魅力に感動『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』：夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY Vol.125
7月31日公開の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』を絶賛しており
ガジェット通信
-
富士通「FMV」が連続首位 ノートPC人気ランキングTOP10 2026/8/7
「BCNランキング」2026年7月27日〜8月2日の日次集計データによると…
BCN＋R
-
カシオ、G-SHOCK「G-STEEL」に薄型・軽量のウレタンバンドモデル「GST-B1000」
ウレタンバンドとメタルベゼルを組み合わせた「GST-B1000」で軽快な装着感を実現
マイナビニュース
-
カシオ、回転ベゼル採用のスポーティなアナログウオッチ「MRW-240H」
カシオ計算機は、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、回転ベ…
マイナビニュース