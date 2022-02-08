最新のガジェットニュース

ガジェット
-
iOSi/iPadOS15.4など、各OSの開発者向けベータ2が公開
 Appleが現地時間2022年2月8日、iOS/iPadOS15.4、tvOS15.4、watc…
iPhone Mania
-
楽天モバイルがiPhone13等を値下げ、4キャリア最安とPR
 楽天モバイルは2月8日、iPhone13の本体代金を値下げしたと発表…
iPhone Mania
-
Apple、iPhoneが決済端末になる「Tap to Pay」発表。米国で導入
 Appleは現地時間2月8日、iPhoneだけでApple Payによる支払いを…
iPhone Mania
-
楽天モバイル、田中将大投手を起用したCMを放映開始
 楽天モバイルは、東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手…
iPhone Mania
-
2月10日7時から「Nintendo Direct」放送！ 2022年上半期発売のゲームを中心に紹介
任天堂は、2月10日7時から「Nintendo Direct 2022.2.10」を放送すると…
マイナビニュース
-
アドビ、Premiere Pro「音声のテキスト化」のオフライン対応や音楽「リミックス」機能提供開始
アドビは、Adobe Creative Cloud動画関連製品向けの最新アップデート…
PRONEWS
-
文字起こしの高速化や自動リミックス機能も！ Adobe Premiere Proなどビデオ製品に新機能
アドビは2月8日、サブスクリプション型クラウドサービス「Adobe Creat…
マイナビニュース
-
「Lenovo Smart Display」でウェブサイトが開けなくなったという報告
Google アシスタントを搭載したスマートディスプレイ「Lenovo Smart D…
GIGAZINE（ギガジン）
-
おうちを丸ごと除菌・消臭。天井からオゾンが降り注ぐLEDシーリングライト
Image: DOSHISHA Marche ONLINE STORE …
ギズモード・ジャパン
-
1日1時間履くだけ習慣を。足裏をケアするタイツ「PigaONE」に新色が登場！
Image: subten_inc こちらは、…
ギズモード・ジャパン
-
RAZERのロゴが極彩色に光るゲーミングチェア用ヘッド・クッション。何でもアリだね！
Image: RAZER 後頭部で見えな…
ギズモード・ジャパン
-
「TVer」歴代1位の番組再生数はTBSテレビ「最愛」に！ 2021年10〜12月期の調査
TVerは2月4日に、同社が運営する民放公式テレビポータル「TVer（テ…
BCN＋R
-
日本最大級の文具の祭典「文具女子博」が「博多阪急」で開催決定！
日販セグモは3月3日〜8日の期間、“見て・触れて・買える”文具の祭…
BCN＋R
-
いつでもどこでもお尻に埋もれて眠れたら。「おしり枕」第3弾は史上最大「Buttress Pillow3」
▍Buttress Pillow（バットレスピロー）とは？いつでもどこでも…
Engadget 日本版
-
腕元で宇宙旅行気分。ENLOONGの「ギャラクシートゥールビヨン」
Image： ENLOONG_JAPAN こちら…
ギズモード・ジャパン
-
Samsung、Unpackedイベントをメタバースでも開催
 Samsungは、2月9日に行う新製品発表イベント「Galaxy Unpacked …
iPhone Mania
-
マネックスカード投信積立 ポイント還元率1.1％で開始 NISA・つみたてNISA対応
マネックス証券は、主要ネット証券のクレジットカード投信積立サー…
BCN＋R
-
全国ご当地グルメが食べ放題！ かみむら牧場が「旨いもん祭り」を開催
ワタミとカミチクグループとの合弁会社であるワタミカミチクは、2月…
BCN＋R
-
震度6強の揺れから冷蔵庫の転倒を防ぐストッパー、穴あけも不要
サンワサプライは2月8日、冷蔵庫の転倒防止ストッパー「200-QL009K」…
マイナビニュース
-
新型MacBook Proが3月上旬に発表？サプライヤーが旧正月期間中も製造と報道
 台湾メディアDigiTimesが、Appleのサプライヤー各社は3月上旬に…
iPhone Mania