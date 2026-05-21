考えただけで、怖い。 【画像】これは怖い…押しかけて、いきなり乗り込まれたら（イメージ） 見知らぬ女が突然車に乗り込み、「車が故障した」「お金を貸してほしい」などと言い、車に乗るとなかなか降りず、カネを要求する事案が山形県内で相次いでいましたが・・・この件で新たな被害があったことがわかりました。被害はまだ増える可能性があります。 5月3日に詐欺容疑で逮捕されていた女が、21日、別の詐欺容疑で再逮