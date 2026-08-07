最新のゲームニュース
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【Amazonセール】REGZAのハイビジョン液晶スマートテレビ「24V35N(A)」がお買い得！
「24V35N(A)」はネット動画と放送番組をシームレスに楽しめるモデル
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【Amazonセール】LGのVESA Dual Mode対応ゲーミングモニター「UltraGear 27G850A-B」がお買い得！4K/240Hz・フルHD/480Hz対応
4K/240HzとフルHD/480HzをVESA Dual Modeで切替可能
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手塚治虫氏のマンガ「リボンの騎士」を原案とするNetflix映画「THE RIBBON HERO リボンヒーロー」本日配信開始
「THE RIBBON HERO」が8月8日よりNetflixで世界独占配信された
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配信番組「THQ Nordicデジタルショーケース2026」は本日8月8日4時より公開！「Expeditions: Samurai」などの最新情報を公開
8月8日4時より最新情報や新発表、サプライズが予定されている
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「オクトパストラベラー」70%オフで1,643円！ もうすぐ終了のセール情報まとめ【8月8日更新】ニンテンドーeショップでは「大神 絶景版」が67%オフで990円
「モンスターハンターライズ＋サンブレイクセット」は84%オフ958円とのこと
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【特集】「ドラクエ」「ポケモン」「ちいかわ」など2026年夏イベントまとめ【夏休み特集】
ドラクエ40周年展やポケモンスリープ3周年イベントなど多彩な催しが揃う
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Switch 2版「FFXIV」を持って鳥取砂丘へ！ リアル・サゴリー砂漠で光の戦士になってみた
筆者がゲーム内砂漠と重ねて鳥取砂丘でのプレイに挑戦したとのこと
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AIでゲームを面白くする。ホロライブ実況で人気「ミメシス」開発スタジオが掲げる“AI活用の信念”とは？【講演レポート】AIネイティブだからこそこだわる「プレーヤーにとって面白いかどうか」
プレーヤーの声や動作を模倣するニセモノAIが好評で、世界200万本を超えたという
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ブリッツボールのクッション！ 「ファイナルファンタジーX」25周年展覧会のグッズ情報が公開
9月12日〜27日にルミネゼロで「FINAL FANTASY X MUSEUM」が開催予定
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「幻想水滸伝 STAR LEAP」先行レビュー 懐かしいキャラたちが意外な形で出てくるシリーズ完全新作！歴代キャラとの再会や新たな108星の物語が描かれる
新たな108星の物語を描きつつ、歴代キャラクターが意外な形で登場するのが見どころ
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マウスコンピューターが「東京ゲームショウ2026」出展特設サイトを公開ゲーミングPCを特別価格で販売するキャンペーンも同時開催
ホール8にブースを設け、ステージや試遊など多彩な企画を実施する予定
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クリスピー・クリーム・ドーナツと「ハリポタ」のコラボ商品が8月21日より期間限定で発売組分け帽子ドーナツなど見た目も楽しい商品が登場
ホグワーツ4寮をイメージしたドーナツ全5種類が8月21日より期間限定発売される
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マクドナルド、マックデリバリーの朝マックの最低注文料金が500円値上げ。8月18日より1,500円から受付
8月18日 変更予定 日本マクドナルドは、マックデリバ…
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ファミマで「ポケモンフレンダ」ピカチュウ&ゼラオラのフレンダピックがもらえるキャンペーン開催！
対象商品購入でスペシャルフレンダピックが貰える二段階構成の取り組みだ
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そらザウルスやギャルきち、団長の吉野家Tシャツも！「hololive Splash T-Party!」全Tシャツラインナップ公開＆オンライン販売開始
カバーが8月7日に全ラインナップを公開しオンライン販売を開始している
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ネトフリで公開予定「GTA6」新映像は日本国内でもリアルタイム試聴可能。しかも日本語字幕付きNetflixから公式回答あり
Netflix広報によると日本国内でもリアルタイム視聴が可能とのことだ
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「ポムポムプリン」30周年記念グッズが郵便局のネットショップにて受注販売開始「おもちもちもちクッション」など今年だけの限定商品が登場
フレーム切手や日付印など全6アイテムが8月7日から受注開始となった
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さくらみこ＆星街すいせいの★5メンバーも登場！「ホロドリ」、新イベント「シンクロする夏のスパークル」がスタート
さくらみこと星街すいせいの新★5メンバーがガチャに登場するとのこと
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「ジブリパーク」に「ナウシカ」モチーフの新たな屋内施設を整備へ！ 第3期構想が公開
【ジブリパーク：第3期構想】 8月7日 公開 …
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「ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026」発売に合わせ30周年記念のビジュアルアートブック3冊同時発売が決定
1025匹を完全収録した「ぜんこく図鑑」が8月6日に2,750円で発売済み
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