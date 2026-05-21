【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、同国の情報機関がロシア支配下のウクライナ南部ヘルソン州にあるロシア連邦保安局（FSB）司令部の施設を攻撃し、ロシア側の約100人が死傷したと主張した。