記者会見で謝罪する桑名市総合医療センターの山田典一病院長（右）ら＝21日午後、三重県桑名市桑名市総合医療センター（三重県桑名市）は21日、気管支ぜんそくで入院した男性（60）に、禁忌薬に指定されていた薬を誤って投与したと発表した。男性は退院後に重いアレルギー反応を起こし、約1カ月後に敗血症で死亡した。誤投与との因果関係は病理解剖などで調査中としている。センターによると、男性は2月13日に入院。30代医師が