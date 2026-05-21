１９９３年に俳優・加勢大周に対抗して「新加勢大周」の芸名で華々しく芸能界デビューを飾った坂本一生さん（５５）が、イメチェンした近影を公開した。２１日までに自身のインスタグラムで「ブリーチのゴールド頼んだら間違ってグリーンが来た」と報告。返品せずに使用し「生まれて初めてグリーンにしてみた」と鮮やかなグリーンヘアに変身した姿をアップした。「森の妖精になった気分だまぁ誰も俺のこと見て妖精と思わない