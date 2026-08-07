最新のIT 経済ニュース
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東芝の2026年4〜6月期連結純利益は4兆4673億円 キオクシアの株価上昇で
東芝が7日発表した2026年4〜6月期連結純利益は、前年同期と比べ約30…
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フジテレビ親会社が広告収入の回復などにより160億円の黒字に転換
在京民放キー局５社が発表した２０２６年４〜６月期連結決算で、フ…
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TikTokを運営する中国「バイトダンス」が開発のAI、米最先端級か
中国テクノロジー大手、字節跳動（バイトダンス）のロゴ＝北京（共同…
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時給2200円の派遣社員、正社員との生涯年収差と老後の備えを検証
大卒正社員の生涯賃金は約2億6280万円で、退職金も約1840万円と推計される
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法務省が生成AIによる声の無断利用に関する権利侵害の指針を公表
生成AIを使った声などの無断利用に対する法的責任のあり方について、…
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マツダ新型CX-5の最安「S」が12.9インチナビや360°カメラを標準装備
最安グレード「S」は330万円で12.9インチナビや360°カメラが標準装備
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新型MAZDA3とCX-30、22万円高いCX-30が3年後に実質4万円安くなる理由
新車価格はCX-30が22万円高いが、3年後の残価率が70%と高く
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トヨタが新型GR86を一部改良、200万円台のFRスポーツが走りの質感を向上
価格は293万6000円からで実質据え置きを実現しており、走行性
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秋田市で国内最大規模のAI向けデータセンター建設計画、UAEが投資に意欲
総受電容量500メガワットで稼働は2030年代前半を目指すとのこと
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国債利息で住民税非課税世帯になれる制度の仕組みを菅原氏が解説
国債の利息は源泉徴収のため申告不要で、非課税世帯の判定から外れ得るという
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スシロー労組が和解、パート時給は「同業他社の相場」を基準に
時給は各店舗の経営収支を考慮せず周辺同業他社の相場を基準に決めると確認
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1億円でFIREしても20年後には実質3000万円に目減りする
海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【4%ル…
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退職金を受け取った50・60代が最初の半年にやるべき5つのこと
焦って一括投資や高手数料商品を買うNG行動を避けるべきと警鐘を鳴らす
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スーパーのコメ5キロが3198円、約2年ぶりの3100円台に
今月2日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、…
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モバイルSuicaでクレカ決済の障害が発生、現金チャージは利用可能
モバイルSuicaサポートの公式Xが更新されました。【映像】モバイルS…
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1株から購入できる「ミニ株銘柄」15選 キオクシアHDやアドバンテストなど
AI関連の値がさ株は今後も底堅く推移するとアナリストの宇野沢氏はみている
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コメ5キロ値下がり3198円 新米前に在庫売り切り加速
農林水産省は7日、全国約千店舗のスーパーで7月27日〜8月2日に販売…
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中古アパート経営で減価償却費と修繕費を正しく活用し手残りを増やす方法
修繕費は即時経費化できるが、売却時の税負担増につながる仕組みに注意が必要である
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合格がピークに「受験の成功体験」を社会人になっても引きずる東大卒の盲点
合格をゴールと錯覚し燃え尽きる点や専門性を持たない点が主な特徴とされる
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DeepSeekが低価格戦略による需要急増でAPI料金の値上げを予告
低価格戦略が前例のない需要急増を招き、2万個分のGPU資源が逼迫したとみられる