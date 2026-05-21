広島は２１日、育成の名原典彦外野手（２５）を支配下登録することを発表した。名原は瀬戸内高、青森大を経て、２２年度の育成ドラフト１位で広島に入団。昨オフに戦力外通告を受けたが、育成で再契約していた。俊足と強肩が武器で、今春のキャンプ中には、一時的に１軍に合流。新井監督からは「体がすごく大きくなっている」と高い評価を受けていた。今季はファームで２７試合に出場し、打率・２４２ながら出塁率・３３３を