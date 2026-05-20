お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、産後ダイエットについて語った。この日のトークテーマは生活習慣について。健康ガチ勢と、不摂生上等な女たちが、それぞれの価値観でトークバトルを繰り広げた。女優の南果歩が、ジムで筋トレを始めて6年で「腹筋というものが分かってきました。出てきました」と喜びの報告。すると、イモトも「私も週1でパー