栃木県上三川町で資産家の母子3人が襲われ、母親が惨殺された強盗殺人事件。トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）による犯罪とみる県警は、いずれも16歳の実行犯の高校生4人と、指示を出していたとみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を強盗殺人容疑で逮捕し、さらに竹前夫婦に命令を出した上層の組織の解明を進めている。 【画像あり】白い歯を出しニッコリと笑う“スッピン姿”の竹前美結容疑