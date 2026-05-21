アップル（Apple）は、2025年のApp Storeにおける不正行為への対策状況を発表した。 同社は、不正とみなした取引を2025年だけで22億ドル以上阻止し、過去6年間の合計で112億ドルを超えるという。また、問題あるアプリのApp Storeへの登録を200万件却下した。 不正アカウントの作成阻止や停止措置 ユーザーアカウントについては、不正なアカウント作成を11億件阻止し、不正利用や悪用を理由に4040万件