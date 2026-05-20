「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が20日、Xを更新。鈴木憲和農相が19日の会見で、イラン情勢を受け、JA全農が肥料価格の値上げを発表したことに「予断を許さない状況」と語ったとする報道を引用した上で「3ケ月も経って、今更、騒ぎ出す鈴木農相」と皮肉った。鈴木農相は、19日の会見で、「全農が先週公表した肥料製品の卸売価格ですけれども、単体で見ると、輸入尿素で14.5％の値上げとなりま