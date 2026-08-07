マセラティ・グランカブリオ・トロフェオ（2） アクセルを踏み込めばイタリアン・マフィア級のワイルドさ トンネルが待ち遠しい

新エグゾーストで590psのV6がシンフォニックな音響体験を実現している

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