最新の車ニュース
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BMW「次期型M3」!? 名車「マルニ」の伝統を受け継ぐ「超高性能モデル」に期待！ “走りの楽しさ”追求した新モデルは長距離走行性能も可能！ 新たな「M コンセプト・ノイエ・クラッセ」とは
4基の電動モーター搭載の「BMW M eDrive」と100kWh超の大容量
くるまのニュース
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アウディ新型「“4WD”4ドアクーペ」で東京から京都へ！ 往復1000km級ロングランで見えた「A6スポーツバック e-tron quattro」の実力とは
WLTCモード736kmの航続距離とPCA高出力充電を活用し余裕で完走できた
くるまのニュース
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雪にも車重にも負けない新世代のスタッドレスタイヤ！ ネクセンから「WINGUARD ice 3」9月発売
「WINGUARD ice 3」はHV・EVなど重量級車にも対応し氷上グリップ性能を追求
くるまのニュース
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GT500クラスの秘密をNISMOが語る！ 開発領域が少ないなかでライバルに差を付けるポイントとは
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WEB CARTOP
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日産の「“超・過激”コンパクト」に反響殺到！ 「喉から手が出るほど欲しい！」「ぜひ市販して！」の声！ 「規格外」ターボ×4WD搭載の“爆速ハッチ”！ 初公開から半年の「オーラNISMO RSコンセプト」市販化への現状とは！
ノートオーラNISMOベースに前後駆動制御システムを移植したモンスターマシンとのこと
くるまのニュース
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中谷明彦もサーキットをホンキで攻めたくなったＳＵＶ！ キャデラック・リリックVが速すぎた【動画】
そんじょそこらのスポーツカーではまったく歯が立たない実力 EV専用…
WEB CARTOP
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連載：アナログ時代のクルマたち｜Vol. 82 ポルシェ944
924の後継として独自の2.5リッター4気筒エンジンを新開発して登場し
Octane
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マセラティ・グランカブリオ・トロフェオ（2） アクセルを踏み込めばイタリアン・マフィア級のワイルドさ トンネルが待ち遠しい
新エグゾーストで590psのV6がシンフォニックな音響体験を実現している
AUTOCAR JAPAN
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“レヴォーグ”より大きい「“新”ステーションワゴン」発売！ 全長4.9m級に1.5リッター「ターボ」エンジン＆専用“オシャレ”内装！ 贅沢サウンド採用のVW「パサート プレミアムサウンドエディション」とは
専用内装「ミストラルグレー」と700WのHarman Kardonを搭載し
くるまのニュース
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ロマンチックな4シーター・コンバーチブル マセラティ・グランカブリオ・トロフェオ（1） ディテールはMCエクストレーマの影響
EV版フォルゴーレは航続距離が817kmへ約5割伸び販売強化が期待される
AUTOCAR JAPAN
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身の丈に「合わない」クルマに乗れる「残クレ」は利用率７割と大人気！ ただし満了後に待ち受ける「落とし穴」を経験者が語る
返済満了時に残債400万円が判明し再ローンは月16万円超になるという
WEB CARTOP
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ディーゼル廃止！ マツダCX-30が「大胆なグレード変更」「一部改良」「女性向けグレードを展開」した理由とは？
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WEB CARTOP
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日産、次期グローバルデザイン責任者にマシュー・ウィーバー氏を指名 『キャシュカイ』や『ジューク』など担当
ウィーバー氏は10月1日付で就任し、キャシュカイやジューク開発に携わった経験を持つ
AUTOCAR JAPAN
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アメ車なんてアメリカ以外じゃ不人気……なんてのは日本人の勘違い！ けっこうあるぞアメ車が売れてる国
カナダは市場一体化、中東は低燃料費と富裕層需要が追い風になっている
WEB CARTOP
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マツダ新型CX-5の最安「S」が12.9インチナビや360°カメラを標準装備
最安グレード「S」は330万円で12.9インチナビや360°カメラが標準装備
くるまのニュース
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アルファ・ロメオ・ジュニアにエレガント＆スポーティな限定車『イブリダ・スポルト・スペチアーレ』登場【140台限定】
「ジュニア・イブリダ・スポルト・スペチアーレ」が140台限定で発売され価格は525万円
AUTOCAR JAPAN
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グラスヒュッテのタイムピース全55点を特別展示｜グラスヒュッテ・オリジナル、グラスヒュッテ腕時計 100 周年記念展
1865年の懐中時計から2000年代モデルまで55点のタイムピースが一堂に集まる
Octane
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トヨタが新型GR86を一部改良、200万円台のFRスポーツが走りの質感を向上
価格は293万6000円からで実質据え置きを実現しており、走行性
くるまのニュース
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トヨタ「新型C-HR」発表！ 超スポーティな「クーペSUV」は斬新デザイン採用！ 全長4.5m“ちょうどいい”サイズ感も魅力的！「パワフルな走り」が楽しめる“2027年”米国モデルに注目！
BEV専用の「e-TNGA」プラットフォームを採用し、338馬力のAWDを搭載
くるまのニュース
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トヨタ新型クラウン クロスオーバーが2026年9月に一部改良で登場
リアデザインを変更し低重心なワイドスタンスを実現、最大349PSを発揮する
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