2011年にSKE48の5期生としてデビューしてから今年で15周年を迎え、9月には30歳という節目も迎える古畑奈和。このアニバーサリーイヤーにおいても、彼女はグラビアでの表現に強い意欲を見せる。発売中のグラビアムック『PARADE2026春号』の撮影後に、グラビアへの思い、そして超ポジティブ思考と意外な腹筋トレーニング法について語った。【写真】元SKE48・古畑奈和お気に入りだという「水着の上にジャケット」写真を含めた撮り