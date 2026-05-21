厚生労働省は21日、加熱式たばこの受動喫煙についての調査結果を公表した。同省研究班が2010〜25年に国内外で発表された関連論文を分析。加熱式たばこ使用で空気中に有害物質が発生する一方で、発がん性など健康への影響は「判定できない」とした。今後、規制の在り方に関する議論の参考とする。調査結果では、加熱式たばこによって発生した有害物質に非喫煙者もさらされる可能性が高いと指摘。呼吸器症状などとの関連について