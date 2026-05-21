楽天の前田健太が21日、一軍登録抹消となった。前田の一軍登録抹消は、今季3度目だ。今季から楽天に加入した前田は、20日の日本ハム戦に先発するも、3回途中72球を投げ2失点で降板。ここまで5試合・18回2/3を投げ、0勝2敗、防御率は4.82だ。日米通算165勝の前田は11年ぶりに日本球界に復帰したが、ここまで苦しい序盤戦となっている。