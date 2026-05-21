5月20日、俳優の伊藤健太郎と、出口夏希の熱愛が『女性セブンプラス』によって報じられた。今売れっ子の若手俳優同士の熱愛に世間がざわついている。同誌には、2人が大量の食料品を購入し、伊藤のマンションへ入っていく様子が掲載された。伊藤から出口へアプローチして交際に発展したという。「2人は、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で共演しています。さらにその映画続編として『あの星が降る丘で、君とまた