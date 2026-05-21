女優でタレントの鈴木紗理奈（48）が21日までにインスタグラムのストーリーズを更新。番組で「嫌いな芸能人」として自分の名前を出されたことへの不快感をあらわにした。鈴木は「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は?という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた」と言及。そのタレントについて「だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と関係を記し、「そんな当たり屋みたいな事されて