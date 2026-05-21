お笑いコンビ「日本エレキテル連合」の橋本小雪さん（41）が、5月20日までにインスタグラムを更新。ノーメイクの最新ショットを動画で公開しました。【写真】白塗りメイクを落とした素顔の日本エレキテル連合、橋本小雪さん「悩み相談の最っっ低」と題した最新の投稿で、橋本さんはかつての白塗りを落とした素顔で登場し、「相談があるっていうから来たけど、ここ、自分の最寄り駅の喫茶店でしょ！あなたそれ、最低だからね！」と