韓国サムスン電子の工場で18日間に及ぶストライキが開始されるとされてきたが、労働組合との暫定合意が形成されたことでいったん全面ストライキは回避されたようだ。提示されたボーナスは世界でも類を見ない規模になるという。韓国サムスン電子、土壇場でストライキ回避へ - 総額4兆2000億円ボーナス支給か問題のストライキは5月21日から6月7日にかけて18日間も実施するとされていたもの。20日の夜、土壇場で労働組合との暫定合意