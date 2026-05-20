日本調教師会関東本部は20日、萩原清調教師が病気のため死去したことを発表した。67歳だった。萩原師は82年から橋本輝雄、鈴木康弘厩舎などで厩務員、調教助手を務め、96年に調教師として開業。03、05年に優秀調教師賞（関東）を受賞した。09年にロジユニヴァースでダービーを制覇し、ルヴァンスレーヴ（18年チャンピオンズC）、ノームコア（19年ヴィクトリアM、20年香港C）、ダノンキングリー（21年安田記念）などのG1馬を