近年はさまざまな企業がAIを導入して業務改善を図っており、一部のファストフード店では注文システムにAIを導入したり、キッチンやホールの業務管理を担うAIを導入したりしています。そんな中、大手宅配ピザチェーン・ピザハットのフランチャイズ加盟店が「ピザハットが導入したAIデリバリーシステムにより多額の損害を被った」として、ピザハットに1億ドル(約160億円)超の損害賠償を請求する訴訟を起こしました。Franchisee files