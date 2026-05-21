ホンダは２１日、小型の電気自動車（ＥＶ）「Ｓｕｐｅｒ―ＯＮＥ（スーパーワン）」を２２日に発売すると発表した。価格は税込み３３９万２００円。国の補助金を活用すると税込み２０９万円台となり、軽自動車のＥＶとほぼ同額で購入できる。ホンダは３月にＥＶ３車種の開発中止を発表したが、日本市場ではＥＶを拡充させる方針だ。昨年発売した軽自動車のＥＶ「Ｎ―ＯＮＥｅ：（エヌワンイー）」をベースに全幅を拡大した。