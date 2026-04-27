芸能界には、歯に衣着せぬ物言いを売りにする「毒舌芸能人」が多く存在する。毒舌は愛を持って上手く利用すれば一般大衆からの支持を集められるが、一方で下手をすれば不快感を抱かれ炎上する可能性も。【結果一覧】「毒舌というより不快感」が強い大御所芸能人TOP10毒舌キャラよりも不快感？実際、毒舌キャラを売りにしているが、その毒舌によって嫌われているという人物は枚挙にいとまがない。そこで全国の25歳以上60歳以下