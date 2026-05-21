by Gage Skidmoreイーロン・マスク氏が率いる宇宙企業・SpaceXが、アメリカ証券取引委員会(SEC)に新規株式公開(IPO)の登録届出書である「Form S-1」を提出しました。同社はナスダックで「SPCX」というティッカーシンボルで上場する予定で、IPO後もマスク氏はCEO・CTO・取締役会長として会社の中核に残る見通しです。Space Exploration Technologies - S-1https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026036936/spac