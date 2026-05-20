±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¤Ë15ÁÈ30Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª
¤¤¤Ä¤â¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¤Ë15ÁÈ30Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
À¤³¦½é!? ¡ÈÁÈÂÎÁà¡É¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¡¢SF¥µ¥¤¥³¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÇúÃÂ¡ª
2024Ç¯¡¢¾¦¶È±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤ß¤Ê¤Ë¹¬¤¢¤ì¡Ù¤¬¶¼°Ò¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ÑµÒ¤Ë¾×·â¤È´¿´î¤È⼾ÏÇ¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿²¼ÄÅÍ¥ÂÀ´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¸ø³«⼆ºî⽬¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¡Ê¥Ë¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ËKADOKAWAÇÛµë¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
⼀ºî⽬¤Î¡Ø¤ß¤Ê¤Ë¹¬¤¢¤ì¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ï¡¢⼈¤ÎÉÔ¹¬¤Î¾å¤ËÀ®¤ê⽴¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢⼆ºî⽬¤È¤Ê¤ë¡ØNEW GROUP¡Ù¤ÏÁÈÂÎÁà¤È¤¤¤¦¡Ö½¸ÃÄ⾏Æ°¡×¤Ë¤ª¤±¤ë⼈´Ö¤Î⾏Æ°⼼Íý¤Îº¬Äì¤ò¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¤½¤·¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¤ËßÕ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï⼭⽥°ÉÆà¡£²ÈÂ²¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÉáÄÌ¤Î⾼¹»⽣¤Î¼ç⼈¸ø¡¦°¦¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£°¦¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°µ¢¤ê¤Ç⽇ËÜ¤Î³Ø¹»¤Î¶¨Ä´À¤ò½Å¤ó¤¸¤ë½¸ÃÄ⾏Æ°¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤Å¾¹»⽣¡¦ Í¥¤ò±é¤¸¤ë⻘⽊Í®¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù½¸ÃÄ¤òÆ³¤¯¹»⻑¤ò¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¡¢½¸ÃÄ¤ËËäË×¤¹¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦¡¢SF¥µ¥¤¥³¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÃÂ⽣¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¤³¤ì¤Ï°¦(I)¤ÈÍ¥(YOU)¤ÎÊª¸ì¡£»ä¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
°¦¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÉáÄÌ¤Î⼥⼦⾼⽣¡£²ÈÂ²¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë⽇¡¢Å¾¹»⽣¤ÎÍ¥¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³¤³°µ¢¤ê¤ÎÍ¥¤Ï⽇ËÜ¤Î³Ø¹»¤Î½¸ÃÄ⾏Æ°¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¡£°¦¤ÏÍ¥¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢⾃Ê¬¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤°¦¤ËÍ¥¤Ï²×⽴¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë⽇¡¢¹»Äí¤Ç⼀⼈¤Î⽣ÅÌ¤¬»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶µ»Õ¤äÍ§⼈¤¬⽌¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¤½¤Î⽣ÅÌ¤Î²£¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ë⽣ÅÌ¤¬ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë³Ø¹»¤â⼈´Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¡ÈÎÉ¤¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿⽣ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê⼀ÍÍ¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£⽣ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½¸¤Þ¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë⽣ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤â¤Î¤â⾔¤ï¤º½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°¦¤â¤Ê¤¼¤«¡¢Û¯Û°¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ë²Ã¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢½¸ÃÄ²ø¸½¾Ý¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡ú¡ú±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¡ú¡ú
ËÜºî¸ø³«¤òÁ°¤Ë°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¤ò¼Â»Ü¡£ÃêÁª¤Ç15ÁÈ30Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª
¡ÚÆü»þ¡Û6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
18:30 ³«¾ì
19:00 ³«±Ç
¡¡¢¨¾å±Ç¸å¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
21:00 ½ªÎ»Í½Äê
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥æ¡¼¥í¥é¥¤¥Ö¡Ê½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®1-5 KINOHAUS 2F¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤Î¤ß¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ê±Ç²è´¶ÁÛTikToker¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¬¥â¥ó¥ÉÀÆÆ£
¢£±þÊçÊýË¡¡§¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@livedoornews¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õ³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢£¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨±þÊç¼õÉÕ½ªÎ»¸å¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö@livedoornews¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éX¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óµ¬Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅöÁª¼Ô³ÎÄê¥Õ¥í¡¼
¡¦ÅöÁª¼ÔÈ¯É½ÊýË¡¡¿±þÊç¼õÉÕ½ªÎ»¸å¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤ÇÈ¯É½¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¼ÔÈ¯É½¸å¤ÎÎ®¤ì¡¿ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¤Ë15ÁÈ30Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
À¤³¦½é!? ¡ÈÁÈÂÎÁà¡É¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¡¢SF¥µ¥¤¥³¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÇúÃÂ¡ª
2024Ç¯¡¢¾¦¶È±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤ß¤Ê¤Ë¹¬¤¢¤ì¡Ù¤¬¶¼°Ò¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ÑµÒ¤Ë¾×·â¤È´¿´î¤È⼾ÏÇ¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿²¼ÄÅÍ¥ÂÀ´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¸ø³«⼆ºî⽬¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¡Ê¥Ë¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ËKADOKAWAÇÛµë¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï⼭⽥°ÉÆà¡£²ÈÂ²¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÉáÄÌ¤Î⾼¹»⽣¤Î¼ç⼈¸ø¡¦°¦¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£°¦¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°µ¢¤ê¤Ç⽇ËÜ¤Î³Ø¹»¤Î¶¨Ä´À¤ò½Å¤ó¤¸¤ë½¸ÃÄ⾏Æ°¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤Å¾¹»⽣¡¦ Í¥¤ò±é¤¸¤ë⻘⽊Í®¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù½¸ÃÄ¤òÆ³¤¯¹»⻑¤ò¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¡¢½¸ÃÄ¤ËËäË×¤¹¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦¡¢SF¥µ¥¤¥³¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÃÂ⽣¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¤³¤ì¤Ï°¦(I)¤ÈÍ¥(YOU)¤ÎÊª¸ì¡£»ä¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
°¦¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÉáÄÌ¤Î⼥⼦⾼⽣¡£²ÈÂ²¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë⽇¡¢Å¾¹»⽣¤ÎÍ¥¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³¤³°µ¢¤ê¤ÎÍ¥¤Ï⽇ËÜ¤Î³Ø¹»¤Î½¸ÃÄ⾏Æ°¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¡£°¦¤ÏÍ¥¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢⾃Ê¬¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤°¦¤ËÍ¥¤Ï²×⽴¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë⽇¡¢¹»Äí¤Ç⼀⼈¤Î⽣ÅÌ¤¬»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶µ»Õ¤äÍ§⼈¤¬⽌¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¤½¤Î⽣ÅÌ¤Î²£¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ë⽣ÅÌ¤¬ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë³Ø¹»¤â⼈´Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¡ÈÎÉ¤¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿⽣ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê⼀ÍÍ¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£⽣ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½¸¤Þ¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë⽣ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤â¤Î¤â⾔¤ï¤º½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°¦¤â¤Ê¤¼¤«¡¢Û¯Û°¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ë²Ã¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢½¸ÃÄ²ø¸½¾Ý¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡ú¡ú±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¡ú¡ú
ËÜºî¸ø³«¤òÁ°¤Ë°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¤ò¼Â»Ü¡£ÃêÁª¤Ç15ÁÈ30Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª
¡ÚÆü»þ¡Û6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
18:30 ³«¾ì
19:00 ³«±Ç
¡¡¢¨¾å±Ç¸å¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
21:00 ½ªÎ»Í½Äê
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥æ¡¼¥í¥é¥¤¥Ö¡Ê½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®1-5 KINOHAUS 2F¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤Î¤ß¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ê±Ç²è´¶ÁÛTikToker¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¬¥â¥ó¥ÉÀÆÆ£
¢£±Ç²è¡ØNEW GROUP¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
2026Ç¯6·î12Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¢£¸¶°Æ¡¦´ÆÆÄ¡§²¼ÄÅÍ¥ÂÀ
¢£µÓËÜ¡§²¼ÄÅÍ¥ÂÀ º´¸¶É´»Ò
¢£½Ð±é¡§
»³ÅÄ°ÉÆà
ÀÄÌÚÍ®
¶ð°æÏ¡ ÌÚ²¼ÃÈÆü º´¡¹ÌÚ¤¢¤ê¤µ ¥í¥¸¥ã¡¼¥¹²ÎÇµ
ºÙ°æ¤¸¤å¤ó ¾¾ËÜÎ¼ ÂÎ©ÃÒ½¼ ºäÁÒ¤Ê¤Ä¤³ À¶¿å¿ò Á°ÌîÊþºÈ
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí
¢£¼çÂê²Î¡§Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¡Önew world¡×Tiny Jungle Records
¢£ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø
¢£ÇÛµë¡§KADOKAWA
¢£À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥¸¥§¥ß¥Ê¥¤¥Õ¥£¥ë¥à¥º
¢£À½ºî¡§KADOKAWA ¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ¥à¡¼¥Ó¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼
©︎2026±Ç²è¡ÖNEW GROUP¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°X¡§@newgroup_movie
¸ø¼°TikTok¡§@newgroup_movie
2026Ç¯6·î12Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¢£¸¶°Æ¡¦´ÆÆÄ¡§²¼ÄÅÍ¥ÂÀ
¢£µÓËÜ¡§²¼ÄÅÍ¥ÂÀ º´¸¶É´»Ò
¢£½Ð±é¡§
»³ÅÄ°ÉÆà
ÀÄÌÚÍ®
¶ð°æÏ¡ ÌÚ²¼ÃÈÆü º´¡¹ÌÚ¤¢¤ê¤µ ¥í¥¸¥ã¡¼¥¹²ÎÇµ
ºÙ°æ¤¸¤å¤ó ¾¾ËÜÎ¼ ÂÎ©ÃÒ½¼ ºäÁÒ¤Ê¤Ä¤³ À¶¿å¿ò Á°ÌîÊþºÈ
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí
¢£¼çÂê²Î¡§Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¡Önew world¡×Tiny Jungle Records
¢£ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø
¢£ÇÛµë¡§KADOKAWA
¢£À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥¸¥§¥ß¥Ê¥¤¥Õ¥£¥ë¥à¥º
¢£À½ºî¡§KADOKAWA ¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ¥à¡¼¥Ó¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼
©︎2026±Ç²è¡ÖNEW GROUP¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°X¡§@newgroup_movie
¸ø¼°TikTok¡§@newgroup_movie
¢£±þÊçÊýË¡¡§¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@livedoornews¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õ³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢£¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨±þÊç¼õÉÕ½ªÎ»¸å¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö@livedoornews¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éX¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óµ¬Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅöÁª¼Ô³ÎÄê¥Õ¥í¡¼
¡¦ÅöÁª¼ÔÈ¯É½ÊýË¡¡¿±þÊç¼õÉÕ½ªÎ»¸å¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤ÇÈ¯É½¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¼ÔÈ¯É½¸å¤ÎÎ®¤ì¡¿ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£