最新の韓流ニュース
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シン・イェウン、東京での記念ショットを続々と公開！雨の中でも茶目っ気あふれる姿
女優のシン・イェウンが、愛らしい魅力をアピールした。彼女は最近、…
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【PHOTO】“SMROOKIES出身ショウヘイ所属”MYTRO、新バラエティ「真心姉さん」記者懇談会に出席
26日午後、トロット（韓国の演歌）アイドルのMYTRO、作曲家のチョ・ヨ…
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WayV、6thミニアルバム「FREQUENCY」でカムバック…今年は日本デビューも“愛に応えられて幸せ”
韓国語・中国語バージョンなど、多様な雰囲気の計6曲で構成されている
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SEVENTEEN ディエイト、初の中国ミニアルバム「STARDUST」コンセプトフォトを公開…神秘的な雰囲気
光を活用し、神秘的で感性的な雰囲気が際立つフォトとなっている
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韓国の大人気エリア「聖水」ショッピングガイド！SM本社やグッズショップもチェック
ソウルのトレンドの最先端といえば、聖水（ソンス）。韓国MZ世代の人…
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「酔いしれるロマンス」イ・ジョンウォン、キム・セジョンの気持ちを確認【ネタバレあり】
※この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。イ…
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チョン・ヘイン、日本ドラマの出演を辞退？坂口健太郎とのW主演と報道も
TBSの新ドラマが、俳優チョン・ヘインの出演が不発となり、ドラマ制作…
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ビョン・ウソク、大胆なオールバックも！ギャップのある魅力が詰まったグラビアを公開
26日、雑誌「Esquire」12月号を飾った俳優ビョン・ウソクのグラビアが…
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SMROOKIES出身のショウヘイ、MYTROのメンバーとして新たな挑戦「SMTOWNで披露する日が楽しみ」
TV朝鮮のバラエティ「真心姉さん」を通じて誕生したMYTRO
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【PHOTO】ペ・ドゥナ＆リュ・スンボムら、ドラマ「家族計画」制作発表会に出席
26日午後、ソウル梨泰院（イテウォン）グランドボールルームで、Coupa…
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BTS ジン、ONE OK ROCKのTakaとのコラボ曲「君に届くまで」をリリース！アルバムも好成績を記録
ソロ曲が米ビルボードのメインソングチャート「HOT100」で53位にランクイン
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BTS ジョングク＆ジミン「2024 BBMAs」2年連続ノミネート！Stray KidsからSEVENTEENまで、K-POPも続々
アメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード」の受賞候補が…
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【PHOTO】「ザ・グローリー」「涙の女王」の悪役が話題に！パク・ソンフン、日本に持っている印象は？
韓国、日本、そして世界中で人気を得た「涙の女王」「ザ・グローリー …
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パク・ソンフン、日本でお茶目なハートポーズ連発！Kstyle撮影中のメイキング映像を特別公開
韓国、日本、そして世界中で人気を得た「涙の女王」「ザ・グローリー …
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コン・ユ、Netflix「トランク」でソ・ヒョンジンと濃厚ベッドシーンを披露…露出のため急いで体作りも
ソは結婚のため一人になってしまったノ・インジ役を演じる
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「ガルプラ」出身日本人メンバーも所属のUDTT リサコ＆ク・ハンナ、コンセプトフォトを公開
メンバー2人のコンセプトフォトを、26日と26日にSNSで公開
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PSY、過料滞納で自宅が差し押さえ…事務所がコメント「告知書の確認が遅くなった」
PSYは高級ヴィラを購入し、無断で用途変更及び増築した事実が判明
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aespa、NCT 127、ENHYPENら豪華9組を発表！「SBS歌謡大典」ラインナップ第2弾
SHINeeのキー、NCT 127、ATEEZ、aespa、ENHYPENなど計9組が参加
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若き日のピョン・ウソクら、人気俳優の出演バラエティを一挙放送！2PM テギョン主演ドラマも…12月の衛星劇場も見どころ満載
人気俳優が出演した回をピックアップし、1日で一挙放送する
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Stray Kids、ニューアルバム「合（HOP）」I․Nバージョンの予告映像を公開
これに先立って11月25日、ソロ予告映像の最初の走者をYouTubeで公開
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