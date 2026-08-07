最新のトレンドニュース
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ちいかわラーメンに新味が登場
ポークエキスにんにくホタテだし入りのやさしい味わいのスープが特徴で1食156円
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小僧寿し「たっぷりフェア」
握り6種が各896円、丼6種と炙り握り6種が各950円で提供されている
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ガチャガチャのサーチ行為が賛否を呼ぶ中、店舗側が明かした意外な本音
運営会社と都内店舗オーナーは現時点でサーチ行為を禁止していない
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配達員が撮った置き配完了写真に犬が映り込み、3万いいねの反響
Threadsで話題になっているのは、あまりにも微笑ましい「置き配完了通…
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猫用爪研ぎを買ったら、スコ猫がボール下に潜り込んで熟睡していた
とーまくんはボール下の隙間に体を滑り込ませ、ベッドとして愛用している
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威嚇していた保護子猫4匹がおやつの匂いに負けてペロリ、3940万再生
人を怖がる4匹の保護子猫がペースト状おやつに次第に引き寄せられた
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元五輪代表・成田童夢さんが高卒認定試験に挑戦、数学のAI採点で95点を報告
数学のAI採点では95点と好結果で、合格圏内との手応えを示している
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段ボール箱を取り合う猫2匹、娘が手作りの2階建てハウスで円満解決
マンチカンのきなこくんとミヌエットのおだんごちゃんが一歩も引かず応酬
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HIKAKINが令和8年熊本地震の被災地に2000万円と麦茶1万4400本を寄付
BEE株式会社から1000万円、個人から1000万円の計2000万円を寄付すると表明
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『VIVANT』第11話の無料配信がTVer歴代最高を更新し1000万回突破
第11話の無料配信がTVerとTBS FREEの合計で1000万回再生を突破した
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故サム・ニールが実写映画『ゼルダの伝説』に出演、遺作となることが判明
ニールは生前に撮影を終えており、本作が最後の映画出演作となる見込み
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深夜アニメ「ヤニねこ」の注射シーンをめぐりBPOで議論
7月28日の青少年委員会で「表現の自由の範囲内」とする意見が多数を占め討論には至らず
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「第二のリビング」に憧れ中庭を作った家族たちが語る、住んでわかった後悔
アウトドア派でない家族は中庭でのプールやBBQをほぼ活用しなかったという
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渋滞などで移動しにくい京都府 アメリカ発の電動モビリティ「Lime」初上陸
渋滞などで移動しにくい京都で新たな「移動手段」が初上陸です。 （L…
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「スパイダーマン」旋風やまず 公開からわずか1週間で世界興行収入首位に
公開7日間で世界興収11億5500万ドル(約1822億円)を記録し話題となっている
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開業1年のジャングリア沖縄、集客低迷を乗り越えるための新戦略に密着
開業直後の長時間待ちや屋根付き施設不足で批判を受け客足が低迷している
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カツセマサヒコが市ケ谷の老舗とんかつ屋で、歩めなかった人生を思う
―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］…
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牛丼2杯で満腹だったMAX鈴木が語る、ラーメン35杯記録を生んだ独自の練習法
今年4月にテレビ東京で放送された『最強大食い王決定戦2026春』のテー…
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キャンドゥで買えんの！？3in1の便利なケーブルを持てば無敵
スマホにBluetoothイヤホン、デジカメや充電器など…。現代はお出かけ…