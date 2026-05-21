止まらない物価高と値上げ。お隣・韓国では、“節約術”として、食品をシェアする動きが広がっています。【写真で見る】計量器でグラム単位まで食品をシェアする様子「知らない人」と…韓国の節約術“共同購入”韓国・ソウルのトッポギ店の前に集まる女性たち。敬語で話す3人は友達同士ではありません。この日が初対面で、商品を共同購入するために集まりました。注文した大皿のトッポギとサイドメニューは、日本円にすると約2