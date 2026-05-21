ジュエリーブランド「ケイウノ」から『スター・ウォーズ/マンダロリアン』の新作「『The Beskar Armor』ネックレス」が登場！「マンダロリアン」に登場する人気キャラクター「グローグー」に与えられたアーマーをモチーフにしたネックレスです。 ケイウノ『スター・ウォーズ/マンダロリアン』モチーフ『The Beskar Armor』ネックレス 価格：37,400 円（税込）素材：シルバー予約期間：2026年5月29日(金)〜6月3