news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“消えずの火”の霊火堂が全焼空海が修行した歴史ある寺院」についてお伝えします。◇◇◇激しく燃えさかる炎。1階部分は真っ黒に焦げてしまっています。火事があったのは広島県宮島にある大聖院です。20日午前8時半ごろ、関係者から「霊火堂が燃えている」と通報がありました。火事が起きた霊火堂は空海が修行した場所とも知られていて、1200年以上燃え続けているとい