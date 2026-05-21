5月14日、栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件。実行役とされる16歳の少年4人に犯行を指示したとして、横浜市港北区の無職・竹前海斗容疑者（28）と竹前美結（みゆう）容疑者（25）の夫婦が逮捕された。【写真】電車内でクネクネダンスを撮影する、へそピアス姿の美結容疑者。成人式の時の海斗容疑者なども全国紙の社会部記者の解説。「住人の富山英子さん（69）が殺害され、家族2人が負傷しました。司法解剖の結果、被