俳優の綾瀬はるかが、20日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』「全国早押しクイズ2時間スペシャル」（後7：00〜後9：00）に出演。2004年放送のドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』での壮絶な役作りが明らかになった。【写真】なつかしい！『世界の中心で、愛をさけぶ』での綾瀬はるか同作で、白血病患者の役を務めるため、綾瀬は髪を剃り、過酷な減量に挑んだ。4ヶ月間炭水化物を抜き、7キロ減量。ところが