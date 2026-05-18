とんかつ専門店「松のや」の公式X（＠matsu_noya）は、2026年5月18日に"ワンコインクーポン"を公開しました。18日11時から25日11時まで、ロースかつ定食3種が税別500円（税込550円）で楽しめます。最大30％オフクーポンも公開中550円の対象商品は以下の3種です。●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ（通常780円）●鬼おろしポン酢ロースかつ定食（通常790円）●味噌ロースかつ定食（通常790円）また、5月15日にXで公開されたクー