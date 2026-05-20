酒税改正で値下げ対象となるビール（左）と値上げ対象となる発泡酒キリンビールは20日、10月の酒税改正に伴い、出荷価格を改定すると発表した。税率が下がる「一番搾り生ビール」などのビールは値下げし、税率が上がる「淡麗グリーンラベル」といった発泡酒や「のどごし〈生〉」など第三のビールは引き上げる。10月1日納品分から実施するが、具体的な金額は明らかにしていない。10月の酒税改正ではビール類の税率が統一される