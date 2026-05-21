「1番・投手」で先発出場【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。初回の第1打席で、初球を捉え先頭打者アーチを放った。6試合ぶりの8号ソロは今季初の“二刀流弾”となった。約1か月ぶりの投打同時出場でいきなり快音を響かせた。12日（同13日）のジャイアンツ戦以来となる今季3本目の先頭打者弾は