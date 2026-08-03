最新の日本代表ニュース
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「ここが私の望む場所」日本代表DF冨安健洋のクリスタル・パレス加入が正式決定！「競争がある環境にいたいと思ってた」
背番号17を着用し「競争がある環境にいたい」と新天地への意気込みを語った
theWORLD（ザ・ワールド）
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森保ジャパンが10月キリンカップでエクアドルと初戦、15年ぶり制覇を狙う
エクアドル・パナマ・ニュージーランドとトーナメント形式で争う大会で
サッカーダイジェストWeb
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10月開催キリンカップサッカー2026の参加国が決定! 森保ジャパンは初戦でエクアドルと激突
日本代表は10月1日にエクアドル、同5日に勝者または敗者と対戦する
ゲキサカ
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森保ジャパンのキリンカップ初戦はエクアドル、15年ぶり優勝を目指す
日本代表は10月1日にエクアドルと対戦し15年ぶりの優勝を目指す
サッカーダイジェストWeb
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日本代表、10月にキリンカップサッカーを開催！ エクアドルなど北中米W杯出場の3カ国が参加
日本代表はエクアドル・ニュージーランド・パナマとノックアウト方式で優勝を争う
SOCCER KING
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「基準は絶対上がってる」J１MVPでありW杯日本代表、早川友基の覚悟「自分の価値を上げたい」「彩艶や他国の選手もそうだけど…」
W杯帯同で得た経験を活かし「自分の価値を上げたい」と意気込みを語った
サッカーダイジェストWeb
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「可愛いすぎてあかん」」家族と夏休み満喫の元日本代表FWに寄り添う“キュートなタレント妻”が話題！「ママタレの中で１番美人やろ」
北中米W杯で家族と過ごせなかった分、沖縄・小浜島でリゾートを満喫したという
サッカーダイジェストWeb
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「律儀に誕プレを届けに家来てくれた」鎌田大地の30歳誕生日に駆けつけた“私服姿の日本代表トリオ”が豪華すぎる！ 彼らの手には高級ブランドの…
前田大然・瀬古歩夢・菅原由勢が自宅へ誕生日プレゼントを届けたという
サッカーダイジェストWeb
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「マジの女神かよ」サッカー通女優が満を持して大解禁した“純白ランジェリー”姿にファン騒然！「おや珍しくセクシー」「破壊力が凄すぎた」
フォトエッセイ重版を記念し、純白ランジェリー姿のショットを公開したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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「アルゼンチンみたいになる必要はない」識者はなぜそう断言したのか？日本代表が追求すべきものとは
「アルゼンチンみたいになる必要はない」と述べ、模倣より攻略を重視
サッカーダイジェストWeb
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「激アツ展開」「生で見られるってこと？」水曜９時、日本サッカー協会の“公式発表”にネット反響！「ありがたい」「楽しみすぎる！」
W杯優勝2回の南米強豪で、フォルラン監督率いるチームとの初戦となる予定
サッカーダイジェストWeb
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森保J、北中米W杯後初戦の対戦相手はウルグアイに決定!! 9.24宮城で激突、全国生中継&ライブ配信も決定
9月24日に宮城のキューアンドエースタジアムみやぎで開催され
ゲキサカ
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日本代表、9月24日にウルグアイ代表との対戦決定！ フジテレビ系列＆TVerで放送へ
試合は宮城のキューアンドエースタジアムみやぎで19時05分キックオフ予定で
SOCCER KING
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「33歳には見えない！」誕生日を報告した元なでしこMFの“ナチュラルビューティー”に脚光「綺麗な顔立ち」「笑顔が23歳の頃と変わらない」
公式SNSでバースデーケーキを手に笑顔の写真を投稿し祝福を報告した
サッカーダイジェストWeb
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「とんでもない新恋人と結ばれていた」薬物違反で出場停止→20か月ぶり復帰のチェルシーFWを支える“超絶美女”に脚光！「一度はSNSでブロックされたが…」
出場停止中に米国籍の女優・歌手ジョーンズさんと交際を始めたと英紙が報じた
サッカーダイジェストWeb
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「みんなから太ったって…」誹謗中傷に悩める婚約者へＣ・ロナウドが贈った“男前すぎる激励”にファン喝采！「カッコいい〜」「やっぱ人格者だよこの人は」
「太った」と心配を打ち明けると、C・ロナウドが「君は完璧な女性だよ」と激励したという
サッカーダイジェストWeb
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「お祭り騒ぎで終わらせてはいけない」林陵平×岩政大樹が語る、2030年ワールドカップへ日本が積み上げるべきもの
3バックの限界や選手招集の課題など今大会の問題点を率直に語った
Sportiva
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セレソンに敗れた森保Jをブラジル人FWはどう見た？ 京都主将エリアス＆神戸加入ロペスを直撃「本当によく戦った」「個性のところで少し難しかった」
ブラジル戦は「少し後退したプレーが続いた」と率直な見解を示したという
サッカーダイジェストWeb
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「刺激になる。そこに追いつくところも目指して」日本代表GK早川友基、ビッグクラブ入り近付く鈴木彩艶に言及。もっとも「サインするまで分からない」
PSGがパルマに総額3300万ユーロのオファーを提示したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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「めっちゃおもろい！」「最後の写真w」１枚目は女優と結婚の…W杯戦士たちの“夏休みショット”が話題！「最高すぎ」「タケの水中かわいすぎる」
板倉滉や久保建英、中村敬斗、鎌田大地らとのオフショットが並んでいる
サッカーダイジェストWeb