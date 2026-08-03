最新の日本代表ニュース

「みんなから太ったって…」誹謗中傷に悩める婚約者へＣ・ロナウドが贈った“男前すぎる激励”にファン喝采！「カッコいい〜」「やっぱ人格者だよこの人は」

「太った」と心配を打ち明けると、C・ロナウドが「君は完璧な女性だよ」と激励したという

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