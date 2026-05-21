お笑いコンビ・Take2深沢邦之が5月19日に更新したInstagramで、コンビニ店員への“公開ダメ出し”とも取れる投稿をおこない、波紋を広げている。「深沢さんはコンビニでコーヒーを注文した際、店員から本来150円のところを『1500円です』と間違って言われたそうです。ただ、その後訂正はされたものの、“謝罪”がなかったことに引っかかったようなのです。これに対して彼は《自分の過ちに対して謝罪をしていない。このことに