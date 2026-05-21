アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど半導体製造装置関連が高い。日本時間きょう早朝に米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞が開示した２６年２～４月期決算では、売上高が前年同期比８５％増収で、最終利益は同３倍強となる５８３億ドルと飛躍的な成長が続いていることが確認された。また５～７月期も売上高が９５％増を見込み、グロスマージンは７５％前後と成長力に全く陰りが見られない。同社株の