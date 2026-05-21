お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。後輩芸人の印象を語った。この日は、M-1グランプリ2025の覇者「たくろう」と準優勝「ドンデコルテ」が登場。街頭インタビューではドンデコルテ・渡辺銀次に「初心を忘れないように益々荘に住み続けたほうがいい」との声が上がった。益々荘とは、お笑いコンビ「カゲヤマ」益田康平の実家の通称。益田の父の