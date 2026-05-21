テレビ局社員でありながら、子育てや日常のドタバタが共感を呼ぶ漫画家として人気の真船佳奈さんと、「手間を省いてもちゃんとおいしい」をコンセプトに、SNSで爆速レシピを発信するおよねさんが初対談！料理が苦手な真船さんと、料理が大好きなおよねさん。一見タイプが違うかと思いきや、話してみると共通点がいっぱい！子育て＆家事に奮闘する二人の爆笑トークをどうぞ！【マンガ】真船佳奈さんの『さよなら！行き当たりば