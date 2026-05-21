NHKは21日、サッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説に本田圭佑（39）を起用することを発表した。NHK総合で中継する初戦のオランダ戦と、第3戦のスウェーデン戦を解説する。本田は同日、同局での会見に出席。その中で、負傷でW杯に臨む日本代表メンバーに選出されなかったMF三笘薫(29＝ブライトン)に言及した。本田は三笘について「三笘さんがいない影響は大きい。ただ、彼だけじゃなくて他にも選ばれなかった選手もいる。南